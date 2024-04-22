Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi Sezonu Son Buldu

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan 22. hafta maçlarıyla sezon sona erdi.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezon sona erdi. 22 hafta süren periyotta sezonun tamamlanmasıyla A Grubunda Kovancılarspor ile Sürsürü B.E. Play-Off oynama hakkı kazanırken, B Grubunda ise işler biraz karışık. Kovancılarspor grubunda sezonu zirvede tamamlayıp Play-Off oynama hakkı kazanırken, ikinci takım ya Yazıkonakgücü, ya da İl Özel İdarespor olacak. İl Özel İdarenin Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı itirazın bu hafta görüşülüp kararı bağlanması bekleniyor. Şampiyonu belirleyecek olan Play-Off eşleşmeleri şöyle oluştu:
"Kovancılarspor - Sürsürü Bozduman Elektrik, Karakoçan 1985 - Yazıkonakgücü veya İl Özel İdare."
Normal sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar da belli oldu. 4 takımın sezon içinde mücadelesini sonlandırdığı lig maratonunda 2 takım da son hafta maçları sonunda 1. Amatöre veda etti. Küme düşen takımlar, Tayfunspor, Yeni Mahalle, Abdullahpaşaspor, Paluspor, Sivricespor ve Harputspor oldu. - ELAZIĞ
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray maç biletleri satışta' denildi. Bilet fiyatları ise çeşitli tribünler için farklılık göstermektedir.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası, Germencik Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada 11 ilden 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, 300'den fazla sporcu mücadele etti. Dereceye giren takımlar arasında yoğun bir mücadele yaşandı ve ödül töreniyle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular kuşak sınavına katıldı. Başarılı olan sporcular, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kutlandı.
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, İstanbul Mesudiyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Mercan Çiftçi ve Zeynep Akyol'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Körfez Gençlerbirliği, 13 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup müsabakaları sonunda ilk 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takım, mayısta yapılacak finallerde mücadele edecek. Final etabı sonunda ise 2 takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek. Grup müsabakaları 24 Nisan'da sona erecek.
Bafra ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 120 genç sporcu katıldı. Turnuva, Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştiriliyor ve iki gün sürecek. Turnuvada derece yapan sporculara ödülleri verilecek.
Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan wushu sporcusu Asuman Çığlıoğlu, Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Halk Merkezi bünyesinde açılan kick boks kurslarında eğitim gören Muhammed Keskin, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda 94 kg ve 94+ kg kategorilerinde Avrupa ikincisi oldu. Keskin, Türkiye'yi temsil etmek için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, tecrübe ile şampiyonluğa gideceklerini söyledi. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan önderliğinde başlayan kurslar sayesinde yetenekli kick boksçuların yetiştirildiğini ifade eden Keskin, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve antrenörlerine teşekkür etti.
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