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Elazığ 1. Amatör Küme maçları kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme maçları kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi

Elazığ'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, Elazığ 1. Amatör Küme ikinci yarı maçları bir hafta ertelendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, hava ve saha koşulları ile ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar dikkate alınarak maçların 27-28 Ocak tarihleri arasında oynanması gereken müsabakaların bir hafta ileriye kaydırıldığı belirtildi.

Elazığ 1. Amatör Küme maçları kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi
26.01.2024 - 13:12,
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Elazığ 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanması planlanan ikinci yarı maçları etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi.

Elazığ'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı amatör futbolu sekteye uğrattı. Hafta sonu yapılması planlanan 1. Amatör Küme ikinci yarı maçları bir hafta ertelendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda ilimizde etkili olması beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı nedeniyle, elverişsiz hava ve saha koşulları ile ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 27-28 Ocak tarihleri arasında oynanması gereken müsabakalar İl Tertip Komitesi kararı ile bir hafta ileri kaydırılmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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