Elazığ 1. Amatör Küme maçları kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi

Elazığ 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanması planlanan ikinci yarı maçları etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelendi.

Elazığ'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı amatör futbolu sekteye uğrattı. Hafta sonu yapılması planlanan 1. Amatör Küme ikinci yarı maçları bir hafta ertelendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda ilimizde etkili olması beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı nedeniyle, elverişsiz hava ve saha koşulları ile ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 27-28 Ocak tarihleri arasında oynanması gereken müsabakalar İl Tertip Komitesi kararı ile bir hafta ileri kaydırılmıştır" denildi. - ELAZIĞ