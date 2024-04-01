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Elazığ Belediyespor Boksörü Nisanur Yıldırım Milli Formayla Şampiyonada - Son Dakika
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Spor

Elazığ Belediyespor Boksörü Nisanur Yıldırım Milli Formayla Şampiyonada

Elazığ Belediyespor Boksörü Nisanur Yıldırım Milli Formayla Şampiyonada

Hırvatistan'da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla 54 kiloda madalya mücadelesi verecek.

01.04.2024 14:26  Güncelleme: 14:29
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Hırvatistan'da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla ringe çıkacak.

Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Hırvatistan'da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında 54 kiloda madalya mücadelesi verecek. Milli takım kafilesinde yer alan sporcusu hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Cemil Döndü, "Milli takımımıza ve sporcuma başarılar dilerim. Her şey ülkemiz ve Elazığ'ımız için. Vurduğun altın olsun inşallah" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor Boksörü Nisanur Yıldırım Milli Formayla Şampiyonada - Son Dakika

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