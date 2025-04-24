Elazığ\'da 23 Nisan Turnuvaları

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde birçok dalda turnuva düzenlendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok branşta turnuva gerçekleştirildi. Turnuvalara katılan sporcular kıyasıya mücadele ederek seyircilerden alkış aldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından branşlara göre spor tesislerinde düzenlenen turnuvalara toplamda 235 sporcu katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Geleceğimizin ışığı gençlerimizin günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizde Gençlik ve Spor olarak 23 Nisan'a özel düzenlediğimiz turnuvalar ile kutladık. Tenis, dart, badminton ve jimnastik branşlarında düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız kıyasıya mücadele etti. Katılan 235 sporcumuz ile turnuvaları sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı antrenörlerini tebrik ediyor emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ