Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi

23.05.2022 12:09
Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi

Bisikletliler Derneği Elazığ ve Yeşilay Cemiyeti Elazığ temsilciliği tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Bisikletliler Derneği Elazığ ve Yeşilay Cemiyeti Elazığ temsilciliği tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl pedallar ise bağımlılıktan uzak nesiller için döndü.

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan bisiklet turunun 10. gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Elazığ'da da yapıldı. Yaklaşık 40 kişilik bisiklet ekibi sırasıyla Malatya Caddesi, Çaydaçıra Kavşağı, Orman Kavşağı, Zübeyde Hanım Caddesi, Vali Fahri bey Caddesi ve Gazi Caddesi'nden geçerek Öğretmen Evi önünde turu tamamladı.

Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Ahmet Evliyaoğlu, "Yeşilay bağımlıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirmiş etkinliklerden biridir. Bu programa katılım sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Farkındalık ve toplumda bir duyarlılık oluşturmak için bu etkinlikleri devam ettireceğiz" dedi.

Yaşam kalitesinin arttırılması için herkesi bisiklet sürmeye davet eden Bisikletliler Derneği Elazığ İl Başkanı Atakan Özdal da "Bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürmek sizlere çok daha iyi gelecek. Herkese iyi ve keyifli pedallamalar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi
Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi
Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi
Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi
Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi

YORUMLAR
500
Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü
Kaynak: İHA

Yeşilay Cemiyeti, Bisiklet, Yeşilay, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Dünyada bir ilk: Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement