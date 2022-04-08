Elazığ SYSK, Antalya'da 1 puanla başladı - Son Dakika
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Elazığ SYSK, Antalya'da 1 puanla başladı

08.04.2022 15:07
Elazığ SYSK, Antalya'da 1 puanla başladı

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselme ilk maçında Ankara ekibi Polatlı Belediyesi ile 33-33 berabere kaldıKadınlar Hentbol 1.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselme ilk maçında Ankara ekibi Polatlı Belediyesi ile 33-33 berabere kaldı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nu ilk 4'te tamamlayarak Süper Lig'e yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Alanya'da ilk maçında Ankara ekibi Polatlı Belediyesi ile karşılaştı. Maçtan 33-33'lük skorla ayrılan Elazığ SYSK, final grubuna 1 puanla başlamış oldu. Kulüp başkanı ve aynı zamanda takımın başantrenörü İsmail Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, "Polatlı Belediyesi yüksek bütçeli ve direkt Süper Lig hedefiyle kurulmuş bir takım. Böylesine güçlü bir takım karşısında 1 puan alan kızlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hedefimiz ilk üç takım arasında yer alıp Süper Lig'e yükselmek" dedi. - ELAZIĞ

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Spor Toto Süper Lig, Polatlı Belediyesi, Antalya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ SYSK, Antalya'da 1 puanla başladı - Son Dakika


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