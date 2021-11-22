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Elazığ takımları BAL'da kazandı - Son Dakika

Elazığ takımları BAL'da kazandı

22.11.2021 13:38
Elazığ takımları BAL'da kazandı

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) temsilcileri Yolspor ile Kovancılarspor, Diyarbakır takımlarına karşı oynadıkları maçları kazandı.

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) temsilcileri Yolspor ile Kovancılarspor, Diyarbakır takımlarına karşı oynadıkları maçları kazandı.

BAL Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 4. hafta müsabakaları geride kaldı. Elazığ takımlarından Yolspor, Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da ağırladığı Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Kovancılarspor ise Çınar Belediyespor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 7'ye yükselten Bordo-Mavililer, puantajda 3. basamağa yükseldi.

Bir diğer Elazığ takımı D. Fırat Üniversitesi GSK ise fikstür gereği 4. haftayı bay olarak geçti. 1. Bölge 3. Grup'un 5. haftasında Elazığ takımlarından Kovancılarspor evinde Dersimspor ile karşılaşacak. D. Fırat Üniversitesi Karlıova Yıldırımspor deplasmanında, Yolspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. - ELAZIĞ

Elazığ takımları BAL'da kazandı
Elazığ takımları BAL'da kazandı

Fırat Üniversitesi, Diyarbakır, Amatör Lig, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ takımları BAL'da kazandı - Son Dakika Spor


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