Elazığ TSO'dan Elazığspor'a 10 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Spor

Elazığ TSO'dan Elazığspor'a 10 Milyon Lira Destek

Elazığ TSO, bağış kampanyasında toplanan 23 milyon liralık yardımın 10 milyonunu Elazığspor'a verdi.

20.05.2025 18:51
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- Elazığ TSO'dan Elazığspor'a 10 milyon liralık çek

ELAZIĞ - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan düzenlediği basın toplantısı ile bağış kampanyasında toplanan 23 milyon liralık bağışın 10 milyon lirasını çek olarak Elazığspor takım kaptanlarına teslim etti.

Elazığspor'a maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada 23 milyon lira toplanmıştı. Şehrin önde gelen iş insanları, bürokratları ve taraftarlarının katıldığı destek gecesi, Elazığspor camiasına moral verirken, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığspor yönetimi, kampanyanın ardından ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ETSO Başkanı İdris Alan, toplanan 23 milyon liranın ilk kısmı olan 10 milyon lirasını Elazığspor takım kaptanlarına takdim etti.

"Birlik ruhu galibiyetlerle taçlanacak"

Basın mensuplarına çek takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Elazığspor'un sahadaki mücadelesine inancımız tam. Vanspor karşısında takımımıza başarılar diliyorum. Elazığ'ın birlik ruhu galibiyetlerle taçlanacak. Elazığspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularımızın sahada akıttığı ter bizi bugün play-off maçlarına taşıdı. Aylar öncesinden bu başarıya giden yolda en büyük eksiğin maddi ve manevi destek olduğunu görmüş ve harekete geçmiştik. Tüm Elazığ kenetlendi, bu yiğit kardeşlerimizin önünü açmak için elinden geleni yaptı. Bu gençler Elazığ'ın şerefini Van'da temsil edecek. 10 milyon liralık çeki kendilerine verdik, kalan bakiyeyi de dönüşte ödeyeceğiz. Bu paralar analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"Plaket ve forma takdimi yapacağız"

Alan, konuşmasının sonunda tüm Elazığ halkının Elazığspor'un arkasında olduğunu vurgulayarak, "Bu takım şehirde 660 bin kişiyi tek yürek yaptı. Dualarımız ve desteğimizle yanınızdayız. Siz tarih yazıyorsunuz, biz gurur duyuyoruz. Bağışta bulunanlara plaket ve forma takdim ederek en kısa sürede ziyaretlerine gideceğiz" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, desteklerinden ötürü Başkan Alan'a teşekkür ederek, "Çok kıymetli başkanım bizi bu zorlu dönemde yalnız bırakmadı. Kampanya sürerken hiç bekletmeden 10 milyonluk çeki bize teslim etti. Kendisi Elazığspor'u sadece bu dönemde değil, geçmiş yıllarda da yakından takip eden ve yöneticilik yapmış bir isim. Her zaman yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ TSO'dan Elazığspor'a 10 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ TSO'dan Elazığspor'a 10 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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