Elazığ Valilik Koşusunu Nesib Kazandı

Elazığ Hipodromu'nda Valilik koşusunu Nesib isimli safkan at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Valilik koşusunu Nesib isimli safkan kazandı. 4+ yaşlı safkan İngiliz atların katılımıyla 2 bin metre kum pistte koşuldu. Erkut Şahin'in sahibi olduğu Nesib, jokeyi Aziz Akdemir ile 2.34.19'luk bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Erkut Şahin'e kupasını Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok takdim etti. - ELAZIĞ