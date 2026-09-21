Elazığlı Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 5-0 yenerek çeyrek finale çıktı

Elazığlı Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5-0 yenerek çeyrek finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı Gizem Özer, son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk turda İsveçli Berevan Hassan'ı hükmen yenen Gizem, madalya favorileri arasındaki rakibini de eleyerek çeyrek finale kaldı.
Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı boksör Gizem Özer, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı Gizem Özer, adını çeyrek finale yazdırdı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan'ı hükmen yenerek bir üst tura çıkan Gizem, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaştı. Turnuvanın madalya favorileri arasında yer alan rakibi karşısında baştan sona etkili olan Gizem, ringten 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.
Kaynak: İHA
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