Elazığlı Sporcular Modern Pentatlon\'da Başarı Elde Etti

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular hem takım hemde bireysel dereceler elde etti.

8-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, Elazığ için unutulmaz bir başarıya sahne oldu. Elazığ gençlik ve Spor Kulübü sporcuları hem takım hem bireyselde Türkiye ikinciliği ve ücüncülüğü elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sporcularının Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği bu tarihi başarı, bizleri son derece gururlandırmıştır. Gençlerimizin azmi, disiplinli çalışmaları ve teknik kadromuzun özverili katkıları ile sporda başarımıza başarı katıyoruz. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ