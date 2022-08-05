Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığspor, 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanan Bordo-Beyazlılar, günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanırken, hazırlık kampı süresince 4 özel maç yapmayı planlıyor. Son olarak kaleci Hakan Canbazoğlu 'nun takıma katılmasıyla eksiksiz bir şekilde sezona hazırlanan Elazığspor, transfer yasağını kaldırmak için bir yandan çalışmalarını devam ettiriyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elazığspor'da hazırlık kampı sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.