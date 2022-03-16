Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber - Son Dakika

Elazığspor'da hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçı öncesi 2 futbolcunun kart cezalısı olduğu ve 1 futbolcunun ise cezasını tamamladığı bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında sahasında Nevşehir Belediyespor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da, 3 maçlık cezasını tamamlayan kaleci Hakan Canbazoğlu yeniden sahalara dönecek. Kart cezalıları İzzet Topatar ile Zeki Korkmaz ise bu maçta forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Cafer Tosun'un ise kadroya girip, giremeyeceği maç günü netlik kazanacak.

Öte yandan 1954 Kelkit Belediyespor'la oynanan maçta 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Elazığspor, hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçıyla bu cezasını da tamamlayacak ve 28. haftada yine iç sahada oynanacak olan F. Erbaaspor maçıyla taraftarlarına kavuşacak. - ELAZIĞ