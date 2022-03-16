Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber

16.03.2022 13:03
Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber

Elazığspor'da hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçı öncesi 2 futbolcunun kart cezalısı olduğu ve 1 futbolcunun ise cezasını tamamladığı bildirildi.

Elazığspor'da hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçı öncesi 2 futbolcunun kart cezalısı olduğu ve 1 futbolcunun ise cezasını tamamladığı bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında sahasında Nevşehir Belediyespor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da, 3 maçlık cezasını tamamlayan kaleci Hakan Canbazoğlu yeniden sahalara dönecek. Kart cezalıları İzzet Topatar ile Zeki Korkmaz ise bu maçta forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Cafer Tosun'un ise kadroya girip, giremeyeceği maç günü netlik kazanacak.

Öte yandan 1954 Kelkit Belediyespor'la oynanan maçta 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Elazığspor, hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçıyla bu cezasını da tamamlayacak ve 28. haftada yine iç sahada oynanacak olan F. Erbaaspor maçıyla taraftarlarına kavuşacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları Elazığspor SMS kampanyası başlattı Elazığspor SMS kampanyası başlattı

Futbol Federasyonu, Hakan Canbazoğlu, Elazığspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber - Son Dakika


Son Dakika
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement