Elazığspor'a Ömer Faruk takımı sırtladı - Son Dakika
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Elazığspor'a Ömer Faruk takımı sırtladı

03.04.2022 14:10
Elazığspor'a Ömer Faruk takımı sırtladı

Elazığspor'un ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, 6 maçta kaydettiği 4 golle takımı sırtladı.

Elazığspor'un ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, 6 maçta kaydettiği 4 golle takımı sırtladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hendekspor'u 3-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Elazığspor'da, performansıyla dikkat çeken isim golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin oldu. 1999 Almanya doğumlu olan ve ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan bordo-beyazlı renklere bağlanan Ömer Faruk, bu sezon Elazığspor forması giydiği 6 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Sancaktepe FK, Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor maçlarını boş geçmeyen genç santrfor, Hendekspor karşısında da gol perdesini açan isimdi.

Yine Elazığspor'un 20 yaşındaki golcüsü Yusuf Ensar Poyrazlı da Hendekspor karşısında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hendekspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığspor'a Ömer Faruk takımı sırtladı - Son Dakika
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