Elazığspor'a ünlü isimlerden destek - Son Dakika
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Spor

Elazığspor'a ünlü isimlerden destek

Elazığspor\'a ünlü isimlerden destek

Elazığspor, TFF 2. Lig Play-Off maçları öncesi ünlü isimler tarafından destekleniyor. Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı ve Adanalı dizisinin Yavuz komiseri Oktay Kaynarca da destek veren isimler arasında yer alıyor. Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Elazığspor'a başarılar diledi.

08.05.2024 17:25
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Elazığspor'un şampiyonluk yolculuğuna ünlü isimler destek vermeye devam ediyor.

Elazığspor, TFF 2. Lig Play-Off maçları öncesi ünlü isimler tarafından destek yağmuruna tutuluyor. Bu isimlere son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı, Adanalı dizinin Yavuz komiseri Oktay Kaynarca da dahil oldu. Sosyal medya hesabından Elazığspor'un paylaşımını 1.8 milyon takipçisine ulaştıran Kaynarca, "Elazığspor'a 2. Lig yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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