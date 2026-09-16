Elazığspor Basın Sözcüsü Koç, şampiyonluk hedefini yineledi

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, Elazığspor tesislerinde düzenlediği düzenlenen basın toplantısında mazeret üretmeden, bahane üretmeden takımı şampiyon yapacaklarını söyledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımın şampiyonluk hedefi, taraftar desteği ve kulübün ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen basın sözcüsü Koç, "Çıktığımız bu yolda bir gün olsun beklemeden, 'Şampiyon yapacağız' dedik. Mazeretlerin arkasına saklanmayacağız dedik, bahane üretmeyeceğiz dedik. Bu şehrin takımını mazideki, eski zirvedeki günlerine taşıyacağız dedik" ifadelerine yer verdi.

Transfer çalışmalarından teknik heyetin oluşturulmasına kadar tüm adımları şampiyonluk hedefi doğrultusunda attıklarını belirten Koç, "Yönetim olarak üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun, güzel bir takım oluşturduk ve geldiğimiz noktada yine aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bu şehrin bugün itibarıyla ve göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylediğimiz şekilde tek bir hedefi var, o da şampiyonluk. Buradan yeniden ve yine yeniliyoruz; inşallah bu sene bu takımı şampiyon yapacağız. Takımları şehirlerin şampiyon yapacağına inanıyoruz. Şehrin şampiyonluğu için şehrin takımının etrafında kenetlenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.