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Elazığspor Başkanı: Hedefimiz kazanarak başlamak - Son Dakika
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Elazığspor Başkanı: Hedefimiz kazanarak başlamak

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Amasyaspor FK maçıyla sezonun ikinci yarısına başlayacaklarını ve tüm taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti. Takımın verimli bir ara dönem kampı geçirdiğini ve galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyleyen Çayır, taraftarların desteğiyle ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.

Elazığspor Başkanı: Hedefimiz kazanarak başlamak
16.01.2024 - 12:43,
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Pazar günü tüm taraftarları yanlarına görmek istediklerini dile getiren Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Hedefimiz kazanarak başlamak" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçıyla sezonun ikinci yarısına merhaba diyecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıkları için kendi tesislerinde toplandı. İki etap halinde ara dönem hazırlıklarını gerçekleştiren ve güç depolayan Bordo-Beyazlılar, verilen iki günlük iznin ardından hazırlıklar için kendi tesislerinde toplandı.

Verimli bir ara dönem kampı geçirdiklerini belirten Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Sezonun ilk yarısını play-off potasında tamamladık ve iki etap halinde iyi bir kamp dönemi gerçekleştirdik. Artık kamp dönemini de geride bıraktık ve maç haftasına girdik. Amasyaspor FK maçıyla kaldığımız yerden, galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz sorumluluklarının bilincinde, bizler de takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Pazar günü tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Hedefimiz kazanarak başlamak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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