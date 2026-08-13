Elazığspor, Bitlisspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Elazığspor Afyon'da ikinci hazırlık maçında karşılaştığı 3. lig ekibi Bitlisspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Elazığspor, hazırlık maçında Bitlisspor ile karşı karşıya geldi. Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan maça Elazığ ekibi; Yusuf Ayaz, Erhan Kartal, Ali Yeşilyurt, Veli Çetin, Emir Alagöz, Esat Buğa, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam ve Kemal Rüzgar onbiriyle başladı.

Bordo beyazlı ekip etkili olduğu ilk yarıyı Emir Alagöz ve Sertaç Çam'ın golleri ile 2-0 önde kapattı.

Elazığspor, maçın ikinci yarısında kalesinde bir gol görmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.