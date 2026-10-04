Elazığspor, Çorluspor 1947'ye 3-2 yenilerek 5. haftada sahasında kaybetti - Son Dakika
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Elazığspor, Çorluspor 1947'ye 3-2 yenilerek 5. haftada sahasında kaybetti

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Elazığspor, Çorluspor 1947\'ye 3-2 yenilerek 5. haftada sahasında kaybetti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda Çorluspor 1947'ye 3-2 mağlup oldu. Ev sahibinin golleri Alperen Pak'tan gelirken konuk ekip Çorluspor 1947, Oğuzhan, Muhammed ve Adnan'ın golleriyle kazandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Elazığspor, evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Mevlüt Bozok

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz, Onur Eriş, Enes Soy (Muhammed dk. 71), Ali Altınöz (Barış dk. 46 (Alp Ada dk. 80), Erhan Kartal, Alperen Pak

Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muhammet Beşir, Ali Eren İyican, Mahsun Çapkan (Adnan dk. 85), Alpay Koldaş, Barış Zeren (Volkan dk. 66), Batuhan Ekinci, Oğuzhan Yıldırım, Yılmaz Ceylan, Recep Yemişçi, Yusuf Kaplan (Sinan Baki Usluer dk. 85)

Goller: Alperen (dk. 2 ve 90) (Elazığspor), Oğuzhan (dk. 5), Muhammed (dk. 77), Adnan (dk. 90) (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Muhammed, Erhan (Elazığspor), Oğuzhan (Çorluspor 1947)

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığspor, Çorluspor 1947'ye 3-2 yenilerek 5. haftada sahasında kaybetti - Son Dakika
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