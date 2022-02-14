Elazığspor'da, 1954 Kelkit Belediyespor mesaisi başladı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'la karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Karaman Belediyespor maçında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen sakatlıklarından dolayı katılmazken, kaptan Yiğitcan Erdoğan salonda çalıştı. - ELAZIĞ