Elazığspor'da 30 futbolcu kamp kadrosunda - Son Dakika
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Elazığspor'da 30 futbolcu kamp kadrosunda

03.08.2022 13:45
Elazığspor'da 30 futbolcu kamp kadrosunda

Elazığspor'da, Erzurum'da yapılacak olan 2. etap kampının aday kadrosu açıklandı.

Elazığspor'da, Erzurum'da yapılacak olan 2. etap kampının aday kadrosu açıklandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor'da kamp kadrosu netlik kazandı. Teknik Direktör Ramazan Çelik'in idaresinde yeni sezon hazırlıklarını 30 futbolcuyla sürdürecek olan bordo-beyazlılarda kamp kadrosuna; kaleci Hakan Canbazoğlu da dahil edildi. İlk etap kampında yer almayan tecrübeli eldiven, ikinci etap kampıyla takıma dahil olacak. Elazığspor'un 30 kişilik Erzurum kampı kadrosunda; Yiğitcan Erdoğan, Mesut Saray, Hakan Canbazoğlu, A. Ertuğrul Öztürk, Hakkı İsmet Şimşek, Feyzullah Şahin Güneş, Ali Osman Döner, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Sezgin, Cihan Canpolat, İzzet Topatar, Yiğit Kafkasyalı, Salih Polatdemir, Hamza Çelik, Yüksel Kayaalp, Fırat Ergün, Ahmet Ormanoğlu, Yağızcan Erdem, Cafer Tosun, M. İbrahim İşler, Abdullah İçen, Ensar Çavuşoğlu, Recep Yurdakul, Emre Akgün, İbrahim Akdaş, Hasan Ekici, Selim Enes Özeren, Ali Can, Emre Yıldız yer alıyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Hakan Canbazoğlu, Ramazan Çelik, Elazığspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da 30 futbolcu kamp kadrosunda - Son Dakika

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