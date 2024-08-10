Elazığspor'da Mikail Koçak takım kaptanı oldu

Spor

Elazığspor'da 2024-2025 sezonunda takım kaptanlığını Mikail Koçak yapacak.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Elazığspor'da takım kaptanlığına orta saha oyuncusu Mikail Koçak getirildi. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve orta sahadaki başarısıyla taraftarlarca da beğenilen Mikail'in kaptanlık pozisyonuna getirilmesi memnuniyetle karşılandı. Takımda ikinci ve üçüncü kaptanlık pozisyonları ise önümüzdeki günlerde belli olacak. - ELAZIĞ