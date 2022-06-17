Elazığspor'dan Büyükekşi'ye kutlama

TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi için Elazığspor Başkanı Serkan Çayır'dan kutlama mesajı geldi. Çayır, kulüp resmi internet sayfasından yayımladığı kutlama mesajında, " Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde yer alan hemşehrimiz Nükhet Küçükel Ezberci'ye de görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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