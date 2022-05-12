Elazığspor'dan etkili iç saha performansı - Son Dakika
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Elazığspor'dan etkili iç saha performansı

12.05.2022 16:10
Elazığspor'dan etkili iç saha performansı

İkili averaj farkıyla lige tutunan Elazığspor, iç sahada elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

İkili averaj farkıyla lige tutunan Elazığspor, iç sahada elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un son haftasında sahasında Fatsa Belediyespor'u yenerek ikili averaj farkıyla lige tutunan Elazığspor, iç saha maçlarında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. İç saha puantajına göre grubunu 8. olarak tamamlayan Bordo-Beyazlılar, evinde rakiplerine geçit vermedi. Sezon boyunca iç sahada çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik alan Bordo-Beyazlılar, 3 maçtan ise boynu bükük ayrıldı. Rakiplerine karşı evinde üstün bir oyun ortaya koyan Elazığspor'un yenilgi aldığı takımlar ilk hafta Bergama Belediyespor (1-2), 16. hafta Bursa Yıldırımspor (0-1) ve 23. hafta 1954 Kelkit Belediyespor (1-2) oldu. İç saha maçlarında rakip filelere 25 gol bırakan Elazığspor'un kalesinde gördüğü gol sayısı ise 19 oldu. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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