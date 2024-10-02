Elazığspor'dan Tarihi Yenilmezlik - Son Dakika
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Elazığspor'dan Tarihi Yenilmezlik

Elazığspor\'dan Tarihi Yenilmezlik

Elazığspor, 31 maçlık yenilmezlik serisiyle Manchester City'yi geride bıraktı, Real Madrid'i kovalıyor.

02.10.2024 11:07
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Elazığspor, adeta futbol devleri ile yarışıyor. Manchester City'nin 29 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Elazığspor, 40 maçla yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i kovalıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. 2023-24 sezonunda TFF 3. Lig'de play-off'lara kalarak TFF 2. Lig'e yükselen Elazığspor, bu sezon da namağlup olarak yoluna devam ediyor. Elazığspor, son mağlubiyetini 8 Ekim 2023 tarihinde Velimeşespor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. O tarihten bu yana sahada gösterdiği performansla dikkat çeken bordo-beyazlılar, TFF 2. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, averajla liderle aynı puanda bulunuyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat ise aldığı sonuçlarla birlikte Elazığ ekibi ile çıktığı 31 maçta 23 galibiyet 8 beraberlik alırken hiç mağlubiyet yüzü görmedi ve 2.48 maç başına puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan, Elazığspor dünya devleriyle de yarışıyor. Manchester City'nin 29 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Elazığspor, 40 maçla yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i kovalıyor. Bu başarı, Elazığspor'un uluslararası arenada da dikkat çekmesine neden oldu. Hafta sonu iç sahada oynanacak Menemen maçıyla birlikte serisini sürdürmeyi ve sezonun hedefi olan şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Elazığspor'un yenilmezlik serisinin daha ne kadar süreceği heyecanla bekleniyor.

Bülent Yenihayat: "Sahada ne oynadığını bilen ekibimiz var"

Takımın durumu ve hedefleri hakkında bilgi veren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Geçen sezon 6. hafta itibariyle Elazığspor'a geldik. Silifke maçı ile başlayan bir serüven. Nihayetinde geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Play-Off'ta şampiyon olarak ikinci lige yükseldik. Bu sezon da doğru bir planlama ve geçen seneden kalan oyuncular ile iyi bir iskelet oluşturup yeni transferlerle beraber iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Şu ana kadar 5 maç oynadık, 4 galibiyet 1 beraberlik aldık. Bu da bizim için iyi bir başlangıç. Çalışmalar ve şu anki takımın durumu bizim istediğimiz seviyede. Sahada ne oynadığını bilen, bizim ne istediğimizi uygulamaya çalışan ve buna riayet eden ekibimiz var. Temennimiz bu şekilde devam etmesi. Bir de geçen seneden devam eden bir serimiz var. Bunun devam etmesini istiyoruz. Geldiğimizden beri 31 maç oldu, mağlubiyetimiz yok. İnşallah da böyle devam eder. Ancak bir ona takılmadan sadece bu seneki hedefe odaklanarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımız inanılmaz destek veriyor. Bu haftaki Menemen maçında da stadın dolacağını inanıyorum" dedi.

Mikail Koçak: "Rehavete kapılırsak bize zarar verebilir"

Takım olarak maç maç başarıya odaklandıklarını dile getiren takım kaptanı Mikail Koçak, "Geçen seneden bu yana hocamız ile oluşturduğumuz iyi bir oyun felsefemiz var. Herkes bu yenilmezlik serisinden bahsediyor ama rehavete kapılırsak bu bize zarar verebilir. O yüzden emin adımlarla maç maç giderek şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Burada bir aile ortamı var. Saygı ve sevgi çerçevesinde bu işi yürütüyoruz" diye konuştu.

Kerim Frei'ın hedefi şampiyonluk

Eski milli futbolcu Elazığspor oyuncusu Kerim Frei ise "Takımımız şu anda çok iyi. Şimdiye kadar iyi getirdik. Herkes iyi çalışıyor, moraller iyi. İstikrarlı bir şekilde devam etmemiz lazım. Bu hafta da içerde zorlu bir maçımız var. Bu başarıyı devam ettirirsek hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Ben buraya takıma faydalı olmak, şampiyonluk için geldim. Sadece ben değil, Beykan ve kaptanımız Mikail ile birlikte genç oyuncu arkadaşlarımıza elimizden geldiğince pozitif yönde abilik yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Real Madrid, Manchester, Elazığspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'dan Tarihi Yenilmezlik - Son Dakika

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