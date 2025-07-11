Elazığspor, Erkan Eyibil ile Anlaştı

Elazığspor, prensip anlaşmasına vardığı ve Elazığ'a davet ettiği Serik Belediyespor'un 10 numarası Erkan Eyibil'le sözleşme imzaladı.

Elazığspor'da Erkan Eyibil transferi resmiyet kazandı. Son olarak Serik Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan Erkan'ı Elazığ'a davet eden bordo-beyazlı ekip oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı ve kulüp resmi sayfasından; "Ailemize Hoş Geldin Erkan Eyibil. Kulübümüz, son olarak Serik FK forması giyen orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" sözleriyle transferi açıkladı.

Bonservisi Süper Lig ekibi Antalyaspor'da bulunan Erkan Eyibil, geçtiğimiz sezonu Serik Belediyespor'da kiralık olarak geçirdi. TFF 2. Lig ekibinin formasını 31 maçta giyen Erkan Eyibil, 6 gol atıp 3 asist yaptı - ELAZIĞ