Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı

Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı

Çimentaş Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecekleri yeni sezon öncesi Erzurum'da yapılan 2. etap kampını tamamlayarak izne ayrıldı. Teknik heyet ve futbolcular, 3 gün tatil yapacak ve sezonun ilk haftasında evinde oynayacakları Karaman FK maçı hazırlıklarına başlayacak.

15.08.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor'da 2024-2025 sezonu öncesi Erzurum'da yapılan 2. etap kampı sona erdi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor'da Erzurum kampı sona erdi. 1. etap kampını Elazığ'da ikinci etap kampını ise Erzurum'da yapan Bordo-Beyazlılar hazırlıklarını tamamlayarak izne ayrıldı. 3 gün tatil yapacak olan teknik heyet ve futbolcular pazar günü Elazığ'da toplanarak sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı Karaman FK maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Çimentaş, Karaman, Erzurum, Tatil, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement