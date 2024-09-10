Elazığspor Maksut Taşkıran\'la Anlaştı

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Elazığspor, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran'la anlaştı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Elazığspor'dan ön libero hamlesi geldi. Bordo-beyazlılar, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Maksut bu sezon da 3 maçta forma giydi. Maksut'un bu gece Elazığ'a geleceği öğrenildi. - ELAZIĞ