Elazığspor, Fethiyespor'u 2-1 Yendi
Elazığspor, Afyon'daki kampın son maçında Fethiyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Elazığspor, Afyon kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 yendi.
Elazığspor, Afyon kampındaki son hazırlık maçında Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan maça Elazığspor; Atakan Nuri Ordu, Mustafa, Emir Akyıldız, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Emir Alagöz, Hakan Yavuz, Alperen Pak, Barış Ekincier, Sertaç Çam ve Kemal Rüzgar onbiriyle çıktı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odalarına golsüz eşitlikle girdiler.
Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, Çağlayan Menderes ve Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Elazığspor, Afyon kampını bu skorla yenilgisiz tamamlarken toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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