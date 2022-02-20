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Elazığspor: "Hakem şehrin kaderiyle oynadı" - Son Dakika

Elazığspor: "Hakem şehrin kaderiyle oynadı"

20.02.2022 13:30
Elazığspor: "Hakem şehrin kaderiyle oynadı"

Elazığspor Kulübü, 1954 Kelkit Belediyespor maçında çıkan olaylar ve maçın orta hakemi Burak Yücetağ'la ilgili bir açıklama yaptı.

Elazığ spor Kulübü, 1954 Kelkit Belediyespor maçında çıkan olaylar ve maçın orta hakemi Burak Yücetağ'la ilgili bir açıklama yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor, maçın orta hakemi Sivas Bölgesi'nden Burak Yücetağ'ı hedef alan bir açıklama yayımladı. Hakem Burak Yücetağ'ın, verdiği kararlarla şehrin kaderiyle oynadığı belirtilen açıklamada, Merkez Hakem Kurulu göreve davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "19 Şubat Cumartesi günü oynanan Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynadığımız 1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında maalesef yine hakem faciasıyla karşılaştık. Müsabakanın Sivas Bölgesi orta hakemi Burak Yücetağ ve yardımcıları, tıpkı geçen sezon Pendikspor ve bu sezon Kütahya Belediyespor maçlarında olduğu gibi 1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında da şovlarını yaparak 600 bin nüfuslu şehrin bir kez daha kaderiyle oynamıştır. Müsabakanın hakem triosu, maçın başından sonuna kadar art niyetli yönetimiyle saha içerisinde futbolcularımızı, tribünlerde ise taraftarlarımızı çileden çıkarmıştır. Art niyetli olduğu kadar iyi de bir şovmen olan hakem Burak Yücetağ, bir kez daha emeline ulaşmış, olayların çıkmasına neden olmuştur. Net penaltımızı görmezden gelen, sarı kartları bulunan rakip takım oyuncularının sert müdahalelerini es geçen Hakem Burak Yücetağ ve yardımcılarının performanslarını kamuoyunun takdirine bırakıyor, kendilerini Allah'a havale ediyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "Yine rakip takım yedek kulübesinde bulunan kişi ve kişiler, müsabaka boyunca tribünlere oynayıp 'şov üzerine kurulu' bir spor programında maçta yaşanan olayları tek taraflı yorumlayıp aziz şehrimizi ve kulübümüzü karalayan yorumcuları da hayretler içerisinde izledik. Şehrimiz ve kulübümüz hakkında tek taraflı yapılan yorumlara da sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isteriz. Pendikspor, Belediye Kütahyaspor ve son olarak 1954 Kelkit Belediyespor müsabakalarında art niyetli yönetimiyle camiamızı çileden çıkaran hakem Burak Yücetağ'ın verdiği ve vermediği kararları video olarak istedikleri takdirde kendilerine gönderebiliriz. 55 yıllık şanlı tarihinde birçok sıkıntıya göğüs gererek büyük taraftarlarının desteğiyle hepsinin üstesinden gelen kulübümüz, yine bu sıkıntılı süreci büyük taraftarlarının desteğiyle atlatacaktır" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

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Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor: 'Hakem şehrin kaderiyle oynadı' - Son Dakika Spor


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