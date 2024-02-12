Elazığspor Kafilesi Şampiyonmuş Gibi Karşılandı - Son Dakika
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Elazığspor Kafilesi Şampiyonmuş Gibi Karşılandı

Elazığspor Kafilesi Şampiyonmuş Gibi Karşılandı

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında lider Batman Petrolspor ile berabere kalan ve saldırıya maruz kalan Elazığspor kafilesi, kente dönüşünde taraftarlar tarafından şampiyonmuş gibi karşılandı. Şehir girişinde toplanan taraftarlar, yönetim, teknik heyet ve futbolcuları coşkuyla bağrına bastı.

12.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
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Batman Petrolspor maçı sonrası kente gelen Elazığspor kafilesi, şehir girişinde taraftarlarınca şampiyon olmuş gibi karşılandı.

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı lider Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan ve maç sonu Batmanlı taraftarlarca saldırıya maruz kalan Elazığspor kafilesi kentte coşkuyla karşılandı. Şehir girişinde toplanan taraftarlar yönetim, teknik heyet ve futbolcuları sanki şampiyon olmuşçasına bağrına bastı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Kafilesi Şampiyonmuş Gibi Karşılandı - Son Dakika


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