Elazığspor, Karacabey Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığspor, Karacabey Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Karacabey Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, Karacabey Belediyespor ile oynayacağı kritik maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fırat Gül, 3 puan hedeflediklerini vurgularken, futbolcular seriyi sürdürme kararlılıklarını ifade ettiler.

17.04.2025 17:40  Güncelleme: 17:42
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TFF 2. Lig'de şampiyonluk umudunu sürdüren Elazığspor, hafta sonu oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında evinde Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte antrenman öncesi teknik direktör Fırat Gül, futbolcular Maksut Taşkıran ve Muammer Zülfikar Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Her an her oyuncunun forma şansı bulabileceğini belirten teknik direktör Fırat Gül, "Önümüzdeki süreç ne gösterir bilmiyoruz. Karacabey ligin dinamik takımlarından birisi. İlk geldiğimde de söylemiştim biz sadece kendi maçımızla ilgileniyoruz. Tek amacımız Karacabey maçından 3 puanla ayrılmak. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bize olan destekleri bizi motive ediyor. 3'te 3'le başlamak ve tarihte bunu yapan ilk teknik direktör olmaktan çok gurur duydum. İnşallah kırılması güç bir rekora imza atarız. Bu 4'te 4 olur, 5'te 5 olur, nereye kadar giderse" dedi.

"3'te 3 yaptık, seriyi sürdürmek istiyoruz"

Teknik direktör değişiminin ardından takımda yakalanan olumlu havaya dikkat çeken Maksut Taşkıran, "Güzel bir yoldayız. Hoca değişikliğinden sonra iyi bir hava yakaladık. Üst üste 3 galibiyet aldık ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz kalan maçların tamamını kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Şu an tüm odağımız Karacabey maçı. Teknik ekibimizle birlikte analizlerimizi yaptık. Antrenmanlarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu maç, play-off hedefimiz için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

"Hata yapma lüksümüz yok"

Karacabey Belediyespor karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu belirten Yıldırım, "Şimdi gerçekten final gibi bir maç oynayacağız. Bu süreçte hata yapma lüksümüz yok. Aksaray ve Serik birbiriyle oynuyor. Onların sonucunu bekleyeceğiz ama bizim önceliğimiz kendi işimizi yapmak. Sahada kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, Karacabey Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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