Elazığspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlıyor

Elazığspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'un 22. haftasını bay geçecek olan Elazığspor, 23. haftadaki Karşıyaka maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

27.02.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 22. haftasını bay geçecek olan Elazığspor, 23. haftadaki Karşıyaka maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Elazığspor, grubun 22. Haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek. Bu kapsamda Bordo-Beyazlılarda teknik heyetin raporuyla futbolculara 3 günlük izin verildi. Pazar günü oynanan Silifke Belediyespor maçı sonrası izne ayrılan futbolcular, perşembe günü yeniden kulüp tesislerinde toplanarak 23. haftada evinde oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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