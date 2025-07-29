Elazığspor Kombine Biletleri 30 Temmuz\'da Satışta!

Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurarak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Seza Çimento Elazığspor Kulübü'nde heyecanla beklenen kombine biletler, 30 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkıyor.

Seza Çimento Elazığspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışı bu yıl şampiyonlukla taçlandırma hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurarken, taraftarların heyecanla beklediği yeni sezon kombineleri de satışa sunmaya hazırlanıyor. PASSO'ya ücretsiz bir şekilde üye olunarak internet sitesi ve PASSO Mobil Uygulaması üzerinden kolaylıkla erişebilecek olan 2025-2026 Futbol Sezonu kombine biletlerinin, 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren satışına başlanacak. Yeni sezonda kadrosunu Mehmet Yılmaz, Alperen Aydın, Erkan Eyibil, Enes Soy, Süleyman Özdamar ve Hakan Yavuz gibi transferlerle güçlendiren ve rakiplerine şimdiden gözdağı veren bordo-beyazlılara sezon boyunca tribünden destek verecek olan taraftarlar kombinelere, uygun fiyat ve taksit seçenekleri ile sahip olabilecek. Taraftarlar, kombine alım işlemlerini tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5,9 ve 12 taksit imkanı ile gerçekleştirebilecekler.

Öte yandan Seza Çimento Elazığspor'un yeni sezon kombine bilet fiyatları da belli oldu. Her iç saha maçında taraftar gücünü sahaya yansıtmayı hedefleyen bordo-beyazlı yönetim tarafından belirlenen kombine bilet fiyatları, VIP B/ VIP C: 20 bin TL, kapalı: 5 bin TL, maraton: 3 bin TL, kale arkası: bin 500 TL olarak belirlendi. - ELAZIĞ