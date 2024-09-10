Elazığspor-Nazillispor Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
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Elazığspor-Nazillispor Maç Biletleri Satışta

Elazığspor-Nazillispor Maç Biletleri Satışta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. Haftası'nda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri online olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, biletlerin online olarak satın alınabileceği ve Passolig zorunluluğunun olmadığı belirtildi.

10.09.2024 16:13
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Elazığspor Kulübü, haftasonu oynanacak olan Nazillispor maçı biletlerini satışa sundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. Haftası'nda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri onlline olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletlerinizi online olarak satın alabilirsiniz. Kağıt bilet satışları ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Online satışlarda Passolig zorunluluğu bulunmamaktadır. Kapalı kombinesine sahip taraftarlarımız sadece Kapalı B tribününden giriş yapacaktır" denildi.

Protokol tribün bin, kapalı 250, maraton 150, kale arkası 50 ve misafir tribün 50 TL olarak belirlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığspor-Nazillispor Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
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