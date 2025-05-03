Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 2. Sırada Tamamladı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta son hafta maçlarının tamamlanması ile Elazığspor grubunu 2. sırada tamamladı.

Serik Belediyespor'un şampiyonluğa ulaştığı Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta normal sezon sona erdi. Kırmızı Grupta Çimentaş Elazığspor 2., 68 Aksarayspor 3., Menemen K 4., Artı Değer Vanspor 5. ve Karacabey Belediyespor ligi 6. tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Grubu 2. sırada tamamlayan Çimentaş Elazığspor, Play-Off maçlarına 3. turdan katılacak.

Grubu 3. sırada tamamlayan 68 Aksarayspor 1. yurda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. 4. sıradaki Menemen FK ise 5. bitiren Artı Değer Vanspor ile karşılaşacak. 1. turda tek maç oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 2. tura yükselecek. İkinci tura kalacak takımlar iki maç üzerinden birbirleriyle oynayacak ve bir takım tur atlayacak. Tur atlayacak takım 3. turda Çimentaş Elazığpor'un rakibi olacak. Burada da iki maç oynanacak ve turu geçecek takım, Beyaz Gruptan gelecek takımla 1. Lige yükselmek için final maçı oynayacak.

Elazığspor'un dahil olacağı Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur maçları 22 ve 26 Mayısta oynanacak. Final maçı ise 1 Haziranda tarafsız sahada oynanacak. - ELAZIĞ