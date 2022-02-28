Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı

28.02.2022 15:08
Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarına başladı.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çatalcaspor'a yenilen Elazığspor'da, Sancaktepe FK maçı hazırlıkları ara verilmeden başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen günün tek antrenmanında, Çatalçaspor maçında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve dar alanda oyun çalıştı. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları refakatindeki antrenmanda Gökhan Ekmen düz koşu yaparken, Cafer Tosun salonda çalıştı. - ELAZIĞ

Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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