Elazığspor - Sapanca Gençlikspor Maçı Seyirci Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Elazığspor - Sapanca Gençlikspor Maçı Seyirci Rekoru Kırdı

Elazığspor - Sapanca Gençlikspor Maçı Seyirci Rekoru Kırdı

Elazığspor'un sahasında Sapanca Gençlikspor'la oynadığı maç, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Atatürk Stadyumu açılışından bu yana en yüksek seyirci sayısına ulaşılan maçta toplam 12 bin 584 seyirci yer aldı.

22.04.2024 13:44
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Elazığspor'un sahasında Sapanca Gençlikspor'la oynadığı maç en yüksek seyirci sayısına ulaşılan karşılaşma oldu.

TFF 3.Lig 2. Grubun 29. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Atatürk Stadyumunun açılışından bu yana en çok seyircili maç olarak kayıtlara geçti ve seyirci rekoru kırıldı. Karşılaşmayı toplam 12 bin 584 seyirci izlerken karşılaşmada 424 resmi güvenlik görevlisi ile 135 özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor - Sapanca Gençlikspor Maçı Seyirci Rekoru Kırdı - Son Dakika

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