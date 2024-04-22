Elazığspor - Sapanca Gençlikspor Maçı Seyirci Rekoru Kırdı

Elazığspor'un sahasında Sapanca Gençlikspor'la oynadığı maç en yüksek seyirci sayısına ulaşılan karşılaşma oldu.
TFF 3.Lig 2. Grubun 29. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Atatürk Stadyumunun açılışından bu yana en çok seyircili maç olarak kayıtlara geçti ve seyirci rekoru kırıldı. Karşılaşmayı toplam 12 bin 584 seyirci izlerken karşılaşmada 424 resmi güvenlik görevlisi ile 135 özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Dernek üyeleri, hastaları ziyaret ederek hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde iki gün süren satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 75 sporcu katıldı ve ödül törenine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Ayten Tuna katıldı. Başkan Deveciler, satrancın önemine vurgu yaparak çocukların kişisel gelişimine destek olacaklarını belirtti.
Haliliye Belediyesi'nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol okulu öğrencilerin hayalleri için koştuğu adres olmaya devam ediyor. Futbolu teknik ve uygulamalı olarak kuralları ile öğrenen gençler, uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapıyor.
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