Elazığspor, seriyi 5 maça çıkardı - Son Dakika
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Elazığspor, seriyi 5 maça çıkardı

04.04.2022 14:09
Elazığspor, seriyi 5 maça çıkardı

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son 5 maçında 11 puan topladı.

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son 5 maçında 11 puan topladı.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Hendekspor'u 3-0 gibi flaş bir skorla yenerek puanını 26'ya yükselten Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sancaktepe FK ve Kahta 02 Spor galibiyetlerinin ardından evinde Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor'la 2-2'lik skorlarla berabere kalan bordo-beyazlılar, son 5 maçını 3 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlamış oldu. Puanını 26 yapan bordo-beyazlı ekibin, TFF 3. Lig 1. Grupta kalan maçlarının programı şöyle:

" Batman Petrolspor, Bld. Kütahyaspor (D), Arnavutköy Bld., Bursa Yıldırımspor (D), Fatsa Belediyespor." - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hendekspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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