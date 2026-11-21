Elazığspor, yarın deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı için 21 oyuncuyla Manisa'ya gitti.

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 13. Haftası'nda Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç için Manisa'ya giden kafilede uzun süredir sakatlıktan dolayı kadroda yer alamayan Kemal Rüzgar, Enes Soy ve Alperen Pak gibi oyuncular yer aldı. Elazığspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, M. Berat Sağlam, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buga, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Muhammed Demirci, Bünyamin Güler, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy, Kemal Rüzgar" yer aldı.