Elazığspor, taraftarına kavuşuyor - Son Dakika
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Elazığspor, taraftarına kavuşuyor

22.03.2022 13:08
Elazığspor, taraftarına kavuşuyor

Elazığspor Kulübü, Formül Erbaaspor'la oynanacak olan maçın biletlerini perşembe günü satışa sunacak.

Elazığspor Kulübü, Formül Erbaaspor'la oynanacak olan maçın biletlerini perşembe günü satışa sunacak.

3 maçlık seyircisiz oynama cezasını Nevşehir Belediyespor maçıyla tamamlayan Elazığspor, F. Erbaaspor karşılaşmasıyla yeniden taraftarına kavuşacak. Kulüp tesislerinde bir araya gelen Elazığspor yönetim kurulunun aldığı karara göre; TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında oynanacak olan F. Erbaaspor maçı biletleri 5 TL'den satışa sunulacak.

Perşembe günü itibariyle Elazığspor Store'den satışa sunulacak maç biletleri, maç günü hem Elazığspor Store, hem de stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek. - ELAZIĞ

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Elazığspor'un balkon cezası sona erdi Elazığspor'un balkon cezası sona erdi TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2

Elazığspor, Nevşehir, formül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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