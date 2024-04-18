Elazığspor\'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ziyaret etti

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Elazığspor'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.

Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sapanca Gençlikspor maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle bir araya gelerek heyecanlarına ortak olarak birlikte antrenman yaptık. Bordo-beyaz renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı şampiyonluk yolunda pazar günü oynanacak olan Sapanca Gençlikspor müsabakasına davet ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk inşallah" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ