Elazığspor'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Elazığspor'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ziyaret etti

Elazığspor\'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ziyaret etti

Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, taraftarları Sapanca Gençlikspor maçına davet etti.

18.04.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Elazığspor'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.

Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sapanca Gençlikspor maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle bir araya gelerek heyecanlarına ortak olarak birlikte antrenman yaptık. Bordo-beyaz renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı şampiyonluk yolunda pazar günü oynanacak olan Sapanca Gençlikspor müsabakasına davet ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk inşallah" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'un antrenmanını Elazığ Belediye Başkanı ziyaret etti - Son Dakika

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