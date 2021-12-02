Elazığspor'un cezası belli oldu
02.12.2021 23:07
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığspor ve Belediye Kütahyaspor'un aldığı cezalar belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığspor ve Belediye Kütahyaspor'un aldığı cezalar belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçıyla ilgili raporları karara bağladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02 Aralık 2021 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlara göre Elazığspor aynı sezon içinde çirkin ve kötü tezahüray eylemini 2. kez gerçekleştirdiği için 2 bin TL para cezası çarptırılırken, Belediye Kütahyaspor'un direkt kırmızı kart gören oyuncusu Ali Mert Işık 1 maçtan men ve bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika 23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı