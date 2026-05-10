Elazığ\'da binlerce taraftar, dev ekranda maçı izledi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup final maçında Elazığspor, Bursa Matlı Stadyumu'nda Muğlaspor ile karşılaşıyor. Binlerce taraftarlar takımlarına destek olmak için Elazığ'dan Bursa'ya giderken, kentte kalan vatandaşlar da Cumhuriyet Meydan'ına akın etti. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu. Elazığlı binlerce taraftar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip ediyor. - ELAZIĞ