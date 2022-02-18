Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Karaman Belediyespor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığspor'un forveti Ömer Faruk Sezgin'e 2 maçtan men cezası verdi

TFF 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında oynanan Karaman Belediyespor - Elazığspor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığspor'un forveti Ömer Faruk Sezgin'in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun açıkladığı karara göre Ömer Faruk'a 2 maçtan men ve bin lira para cezası verildi. Buna göre Ömer Faruk, Elazığspor'un 1954 Kelkit Belediyespor ve Çatalcaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Kurul ayrıca Karaman Belediyespor'a da 12 yaşından küçük taraftarların stadyuma alınmasından ötürü 4 bin lira para cezası verdi. - ELAZIĞ