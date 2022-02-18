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Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası - Son Dakika

Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası

18.02.2022 12:44
Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Karaman Belediyespor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığspor'un forveti Ömer Faruk Sezgin'e 2 maçtan men cezası verdiTFF 3. Lig 1. Grubun 22.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Karaman Belediyespor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığspor'un forveti Ömer Faruk Sezgin'e 2 maçtan men cezası verdi

TFF 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında oynanan Karaman Belediyespor - Elazığspor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığspor'un forveti Ömer Faruk Sezgin'in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun açıkladığı karara göre Ömer Faruk'a 2 maçtan men ve bin lira para cezası verildi. Buna göre Ömer Faruk, Elazığspor'un 1954 Kelkit Belediyespor ve Çatalcaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Kurul ayrıca Karaman Belediyespor'a da 12 yaşından küçük taraftarların stadyuma alınmasından ötürü 4 bin lira para cezası verdi. - ELAZIĞ

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'un forvetine 2 maçtan men cezası - Son Dakika Spor


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