Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

16.03.2022 13:45
Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Elazığspor Kulübü'ne maddi destek oluşturmak amacıyla başlatılan SMS kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.

Elazığ spor Kulübü'ne maddi destek oluşturmak amacıyla başlatılan SMS kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.

TFF 3. Lig'de kümede kalma savaşı veren Elazığspor'da, yönetim kurulu kararıyla takıma maddi destek oluşması için başlatılan SMS kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Şehrin milletvekilleri, iş adamları, spor taban birlikleri, amatör kulüpleri ve taraftarlar tarafından da paylaşılan bağış kampanyası afişine Elazığlılar ve Elazığspor'a gönül veren isimler yoğun ilgi gösteriyor. 1 SMS bedelinin 20 TL olduğu bağış kampanyasına takımın eski futbolcuları da destek veriyor. Bağış kampanyasına destek olmak isteyen taraftarlar BAĞIŞ yazıp 2367'ye operatör farketmeksizin mesaj atıyor. - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, SMS, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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