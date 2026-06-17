Elazığspor'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığspor'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi

Elazığspor\'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi
17.06.2026 23:30  Güncelleme: 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor’da olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı, Ahmet Toprak 165 oyla başkan seçildi. Kulübün borcu 167 milyon TL olarak açıklandı.

Elazığspor Kulübü olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi. Ahmet Feti Yılmaz'dan boşalan Elazığspor Başkanlığı görevine Ahmet Toprak seçildi.

Elazığspor'da olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 212 delege hazır bulundu. Olağan mali genel kurul kapsamında Elazığspor Kulübü'nün borcu 167 milyon 612 bin TL olarak açıklandı. Ahmet Feti Yılmaz yönetimine ait borç delegelerin oylarıyla ibra edildi. 212 delegeden 209'u oy kullanırken, oyların 165'ini alan Ahmet Toprak Elazığspor'un yeni başkanı oldu. 40 oyu Gökçe Balıbey alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Oy veren herkese teşekkür eden Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, "Bize güvenleri mahcup etmeyeceğiz, anlaşmaya vardığımız oyuncularla en kısa sürede sözleşme imzalayacağız. El birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığ, Finans, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:34:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığspor'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.