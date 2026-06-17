Elazığspor\'da başkanlığa Ahmet Toprak seçildi

Elazığspor Kulübü olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi. Ahmet Feti Yılmaz'dan boşalan Elazığspor Başkanlığı görevine Ahmet Toprak seçildi.

Elazığspor'da olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 212 delege hazır bulundu. Olağan mali genel kurul kapsamında Elazığspor Kulübü'nün borcu 167 milyon 612 bin TL olarak açıklandı. Ahmet Feti Yılmaz yönetimine ait borç delegelerin oylarıyla ibra edildi. 212 delegeden 209'u oy kullanırken, oyların 165'ini alan Ahmet Toprak Elazığspor'un yeni başkanı oldu. 40 oyu Gökçe Balıbey alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Oy veren herkese teşekkür eden Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, "Bize güvenleri mahcup etmeyeceğiz, anlaşmaya vardığımız oyuncularla en kısa sürede sözleşme imzalayacağız. El birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" dedi. - ELAZIĞ