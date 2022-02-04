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Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi - Son Dakika

Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi

04.02.2022 12:37
Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Elazığspor, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Elazığspor, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve transfer yasağını kaldırdıktan sonra ilk etapta 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Elazığspor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı. Takımın Ergene Velimeşespor'dan transferi forvet Feyzullah Şahin Güneş, İskenderunspor'dan sağ bek Yüksel Kayaalp, Batman Petrolspor'dan ön liberolar Mesut Saray ile Yağızcan Erdem ile İnegölspor'dan sol kanat Hakkı İsmet Şimşek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken, Şanlıurfaspor'dan kaleci Hakan Canbazoğlu'yla ise sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın hazır bulunduğu imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayan futbolcular, cumartesi günü oynanacak olan Osmaniyespor maçında sahada olabilecek. - ELAZIĞ

Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi
Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi
Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi
Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi
Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, yeni transferlerine imza töreni düzenledi - Son Dakika Spor


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