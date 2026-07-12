Elif Berra Gökkır'dan Gümüş Madalya - Son Dakika
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Elif Berra Gökkır'dan Gümüş Madalya

12.07.2026 17:43
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Elif Berra Gökkır, İspanya'da gümüş madalya kazanarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

Milli sporcu Elif Berra Gökkır, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Elif Berra Gökkır, klasik yay kadınlar kategorisi finalinde Çek sporcu Marie Horackova ile karşılaştı. Rakibine 6-0 mağlup olan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

Elif Berra Gökkır'ın kazandığı gümüş madalyanın Dünya Kupası ayakları tarihinde klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk bireysel madalyası olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu sonuçla birlikte Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı da garantiledi. Daha önce 2010 ve 2018 yıllarında ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde kadın sporcularımız organizasyonda ev sahibi ülke kontenjanıyla yer almıştı. Dünya Kupası'nın 20 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kadın sporcu, Meksika, Şanghay, Antalya ve Madrid ayaklarında elde ettiği sonuçlarla dünya sıralamasında ilk 8 sporcu arasına girerek Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır, sezonun en başarılı sekiz sporcusunun yer alacağı ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'nde ülkemizi temsil edecek. Milli sporcumuzu, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elif Berra Gökkır'dan Gümüş Madalya - Son Dakika

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