Elif Güneri'nden Destekçi Ziyareti - Son Dakika
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Spor

Elif Güneri'nden Destekçi Ziyareti

Elif Güneri\'nden Destekçi Ziyareti

Dünya üçüncüsü boksör Elif Güneri, destekçisi Remzi Özçelik'i ziyaret ederek teşekkür etti.

21.03.2025 18:18
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Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile birlikte Karabük Boks Takımı'na destekte bulunan iş insanı Remzi Özçelik'i ziyaret etti.

Karabük'te boksun gelişmesinde ve gençlerin birer sporcu olarak yetişmesinde maddi ve manevi olarak destekte bulunan iş insanı Remzi Özçelik'e madalyasını takdim eden boksör Güneri, "Remzi bey bizi sürekli destekliyor, verdiği desteklere çok teşekkür ederim. Daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak ilimize, ülkemize altın madalya getirmek en büyük hedefim. Remzi bey bize sürekli olarak gösterdiği ilgi, alaka, teşvik ve desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya üçüncüsü olan Elif Güneri'yi tebrik eden iş insanı Remzi Özçelik, Çelikray firması olarak Karabük'te amatör sporların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Elif Güneri kalitesindeki bir sporcunun Karabük'ü ve Türkiye'yi temsil etmeye devamının önemine dikkat çeken Özçelik, daha önce Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği olan boksörümüzün ileride kendisini dünya şampiyonu olarak görmek istediğini ayrıca Karabük'ten yeni sporcuların da yetişmesi gerektiğini belirtti. Özçelik, ziyarette Elif Güneri'yi ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Karabük Boks Takımı Antrenörü Baykan Arslan ise, "Karabük'te boks sporuna ve boksun devamının sağlanması adına destek anlamında her zaman yanımızda olan Remzi Özçelik'e teşekkür ediyorum. Elif'in yanısıra boks takımındaki diğer sporcularımızın da Avrupa, dünya şampiyonalarına katılmasını amaçlıyoruz. İlimizde ve ülkemizde sporcularımızın artması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Remzi Bey'in takımımıza katkısı çok önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elif Güneri'nden Destekçi Ziyareti - Son Dakika

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